«حياة كريمة» تنظم قافلة طبية في قرية «السحايت» بكفر الشيخ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة لأهالى قرية «السحايت»، والقرى المجاورة، التابعة لمركز الحامول، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.

4 كليات تُشارك في القافلة

وشارك فى القافلة الشاملة كليات «الطب البشري، والتمريض، وطب الفم والأسنان، والحاسبات والمعلومات»، بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتورة إيناس الجندى، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

القافلة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأوضح عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، أن هذه القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين في المناطق النائية، وتأكيداً لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية، وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين يُنفذها أساتذة متخصصون من مختلف الكليات، لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

توقيع الكشف الطبي على 1303 مواطنين

وأضاف «دسوقي»، أنه جرى الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم 1303 مواطنين على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

تخصصات القافلة الطبية

وأشار «دسوقي»، إلى أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال في تنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليات «الطب، والتمريض، والفم والأسنان»، من خلال تخصصات «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، وجراحة عامة، وجراحة عظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، والأمراض الصدرية»، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

خدمات القافلة الطبية

وذكر «دسوقي»، أن القافلة تضمنت أيضاً عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم، والوزن، والطول، وقياس ضغط الدم، وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة، مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط، وكيفية العناية بالقدم السكري، وأنيميا الأطفال، وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة، للوقاية من سوء التغذية، بإشراف الدكتور نجوى جودة، وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.كما قدمت المعيدة بكلية الحاسبات والمعلومات آلاء السنور، محاضرة عن محو الأمية الإلكترونية لموظفي الوحدة الصحية.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، وأحمد عبد المنعم، من إدارة العلاقات العامة والإعلام.