سوزان نجم الدين تشارك في دعم متضرري زلزال سوريا: «هنوصلهم لبر الأمان»

حرصت الفنانة سوزان نجم الدين، على دعم المُتضررين من زلزال سوريا، الذي شهدته البلاد فجر الاثنين الماضي، وأسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين، إذ خرجت في حملات لإيواء المتضررين، بالتعاون مع مؤسسة «بصمة شباب سوريا».

«اللي ما يقدر يطلع من بيته.. يصلي.. يدعي»

وقالت سوزان نجم الدين، في مقطع فيديو مصور، «وجعنا كبير، ونكبتنا مرة كتير، أد إيه بحاجة نكون مع بعض، إيد بإيد، أهالينا أزمتهم طويلة، بس ما راح نتركهم وهنوصلهم لبر الأمان، المهم أنك تتبرع، لكن الأهم أنك تساعد ولو من مكانك وبإمكانياتك.. اللي ما يقدر يطلع من بيته.. يصلي.. يدعي.. اللي مش عارف يعمل إيه.. يدور على مؤسسة توجهه.. نجن بحاجة بعض.. والبلد بحاجتنا».

وحرصت مؤسسة «بصمة شباب سوريا» على توجيه الشكر إلى سوزان نجم الدين، لدورها في دعم المتضريين، حيث علقت بقولها: «شكرًا النجمة سوزان نجم الدين، على مساهمتها المادية والعينية لدعم حملتنا.. ومشاركتها لمؤسسة بصمة شباب سورية لمساعدة المتضررين جراء الزلزال».

الفنانين هم سفراء للشعوب

وتابعت «بصمة شباب سوريا»، قائلة: «أفضل المعروف هو إغاثة الملهوف.. والأقدار هى مقياس الخير بين الناس.. وهى ميزان الإنسانية اللي فينا.. الفنانين بهالبلد هم سفراء للشعوب.. وتأثيرن على الناس هو دافع للخير بحد ذاته، فخدمة المتضررين واجب وحق علينا، لأننا كلنا بحاجة بعض.. والبلد بحاجتنا».