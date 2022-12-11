سوزان نجم الدين تنضم لفريق عمل المسلسل السوري «مرمى العز»

انضمت الفنانة سوزان نجم الدين، إلى فريق عمل المسلسل السوري، «مرمى العز»، الذي من المُقرر تصويره خلال الأيام المُقبلة، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2023.

ويُشارك في بطولة المسلسل السوري مرمى العز، بجانب سوزان نجم الدين، كلّ من عباس النوري ومحمود نصر وآخرين، وهو من إخراج رشا شربتجي.

كما تعاقدت سوزان نجم الدين، على المُشاركة في مسلسل مصري، لم تُفصح عن تفاصيله بعد، ومن المُقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفتره القليلة المقبلة.

تكريم سوزان نجم الدين في حفل روتاري في مصر

كما سيتم تكريم سوزان نجم الدين في حفل روتاري في مصر مع نخبة من النجوم المصريين والعرب ومن ثم تكريمها في ليبيا في مهرجان «طرابلس عاصمة الاعلام العربي».

وكانت سوزان نجم الدين، قد وصلت مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد سنوات طويلة من حرمانها من دخول أمريكا بسبب قرار ترامب بمنع السوريين من دخول أمريكا في فترة توليه، حصلت الفنانة سوزان نجم الدين على تأشيرة دخول أمريكا.

سوزان نجم الدين تدخل أمريكا بعد سنوات من الانقطاع

وقررت سوزان نجم الدين مفاجأة أولادها بالذهاب إليهم ليلة عيد ميلادها لتقضي معهم إجازة قصيرة وتتابع معهم تفاصيل حياتهم هناك والتي حُرمت كل تلك السنوات من متابعتها عن قرب.

وأقام شقيق الفنانة سوزان نجم الدين، الدكتور المثنى نجم الدين، حفل استقبال ضخم بعد وصولها بأيام، وذلك بوجود عدد كبير من الجالية السورية التي تعيش هناك وذلك احتفالاً بعودتها وبعيد ميلادها ضمن أجواء ملأتها السعادة.