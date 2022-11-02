أبرز تصريحات سوزان نجم الدين في برنامج صاحبة السعادة.. بدأت تمثيل دون معرفة والدها

ظهرت الفنانة سوزان نجم الدين ضيفة على إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة dmc وبسبب هذا شغلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الفنانة سوزان نجم الدين فى برنامج صاحبة السعادة عن عدد من الأمور الخاصة بها ومن بينها حديثها عن أنها بدأت تمثيل دون معرفة والدها، وأنه تفاجأ بها على خشبة المسرح في أحد العروض وأنها تخوفت من العودة إلى المنزل أسبوعا كاملا حتى تدخل عدد من الأصدقاء والأقارب.

سوزان نجم الدين في صاحبة السعادة

كما تحدثت الفنانة سوزان نجم الدين عن إصابتها أثناء تصوير أحد أعمالها الفنية حيث قالت «تعرضت لموت حقيقي أثناء تصوير الأعمال وأنا مجنونة، يعني مثلا مسلسل شوق وضمن العمل بيحفروا حفرة كتير كبيرة علشان مشهد وأنا في الوقت دا كنت عايزة أروح الحمام فمشيت وقولت مش مهم أولع نور الموبايل والدنيا كانت ضلمة جدا نزلت فى الحفرة».

وتابعت سوزان بأنها استرجعت شريط حياتها بالكامل أثناء سقوطها وحاولت الاستغاثة بأحد ولكن لم يسمعها أي شخص ولكنها استعانت بهاتفها واتصلت بأحد الأشخاص العاملين في الإنتاج.

وخلال الحلقة أيضا بكت الفنانة سوزان نجم الدين عندما استمعت لعدد من الرسائل الخاصة من أبنائها التي عرضتها الفنانة إسعاد يونس.