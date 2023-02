صور الأقمار الصناعية تظهر مدينة غازي عنتاب في تركيا قبل وبعد الزلزال المدمر

أظهرت صور باستخدام القمر الصناعي فوق تركيا، مسار تحرك الزلزال الذي حدث في تركيا صباح الاثنين الماضي، ولكن كيف كانت النتائج، هذا ما أظهره باحث ألماني.

وذكر باحث ألماني أنه استخدم صور محرك البحث الإلكتروني جوجل وترجمتها شركة ماكسار الفضائية من أجل المقارنة بين حالة ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا قبل وبعد الزلزال، ونشر التعليق عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «توتير» قائلا:«صورة ولاية غازى عنتاب، إحدى أكثر المناطق تضررا بجنوب تركيا بأنهما يظهران تمزقا واضحا في الأرض، وهناك إزاحة بمسافة 3 إلى 4 أمتار بشكل أفقي، وفي مقارنة أخرى لصور التقطت أيضا في منطقة نورداغي، بدا الانحراف نحو اليمين، ودعا الباحث إلى النظر إلى الصوامع المنهارة في هذه الجهة، حيث بدا ركامها متداعيا على جوارها».

clearly visible fault rupture from the #Turkey #earthquake #deprem near #Nurdagi



Should be about 3-4m of horizontal displacement



image from google-earth and maxar pic.twitter.com/DXukm3eWdN