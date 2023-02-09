«بلومبرج»: تعافي تركيا من الزلزال المدمر يتطلب عشرات المليارات من الدولارات

ذكرت وكالة الأنباء الدولية «بلومبرج» أن تعافي تركيا من الزلزال المدمر الذي ضربها، الاثنين الماضي، سيتطلب عشرات المليارات من الدولارات، فيما أشار خبراء إلى أن جهود إعادة الإعمار قد تؤدي إلى انتعاش الاقتصاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

إعادة إعمار المناطق المنكوبة في تركيا

وأضافت «بلومبرغ» أن الأضرار الاقتصادية طويلة الأجل ستكون أكثر شمولا، حيث أن المساعدات المساعدات الدولية التي تتلقاها تركيا الآن هي إسعافات أولية لصدمة الزلزال.

وأشارت وكالة الأنباء الدولية إلى أن تكلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة إثر الزلزال قد تصل إلى 5.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي التركي، أي ما يعادل قرابة 50 مليار دولار، وذلك وفقا للتقديرات الأولية للاقتصاديين في «بلومبرغ».

انتعاش الاقتصاد التركي

ومن جهة أخرى، قالت «بلومبرغ» إن بعض الخبراء يرون أن جهود الإعمار يمكن أن تؤدي إلى انتعاش الاقتصاد حتى لو كان متأخرا، مضيفة أن المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي التركي من المقترضين في منطقة الكارثة قد تصل إلى 30 مليار دولار، لافتة إلى أن الزلزال أدى إلى انهيار البورصة التركية، التي قررت تعليق التداولات لفترة من الزمن.

وبحسب بيانات أداء الاقتصاد التركي خلال السنوات الماضية، تعادل 5.5% من حجم الناتج المحلي التركي اللازمة لإعادة الإعمار قرابة 50 مليار دولار.

وكان زلزال قوي بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضي، مخلفا آلاف القتلى والجرحى والمشردين، وانهيار آلاف الأبنية في البلدين، في حصيلة غير نهائية لعدد الضحايا التي ترتفع باستمرار.