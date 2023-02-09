خبراء جيولوجيا: الزلزال المدمر أزاح تركيا نحو الغرب بمقدار 3 أمتار

قال خبراء جيولوجيا إن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين الماضي، أزاح تركيا وحركها نحو الغرب بمقدار ثلاثة أمتار، وذلك وسط التداعيات الجيولوجية لزلزال شرق المتوسط والهزات الارتدادية التي أعقبته، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

تحرك الصفائح التكتونية

وأحدث زلزال شرق المتوسط تداعيات كبرى، بعضها واضح أمامنا، كأعداد القتلى والدمار الهائل الذي خلفه في تركيا وسوريا، لكن هناك تداعيات أخرى تتركزعلى الجانب الجيولوجي، التي لا تسهل معرفتها إلا من قبل الخبراء، ومن أبرزها التغيير الذي يصيب الصفائح التكتونية.

وفي هذا الصدد، يقول الجيولوجيون إن الزلازل المدمرة في تركيا دفعت الصفائح التي تقع عليها البلاد إلى التحرك بمقدار ثلاثة أمتار باتجاه الغرب، ولكن هذا الأمر يعتمد على البيانات الأولية، وستوفر الأقمار الصناعية معلومات أكثر دقة خلال الأيام المقبلة.

تحرك الصفائح التكتونية يتعلق بقوة الزلازل

وقال الخبراء إن حجم تحرك الصفائح التكتونية يتعلق عادة بقوة الزلازل، في إشارة إلى أن الهزات الارتدادية كان يمكنها أن تحرك تركيا بما يصل إلى 5 أو 6 أمتار.

وأضاف الخبراء أنه كقاعدة عامة، يرتبط زلزال بقوة 6.5 إلى 6.9 درجة بتحرك الصفائح نحو متر واحد، في حين أن أقوى وأشد الزلازل يمكن أن تحدث إزاحات للصفائح التكتونية تتراوح ما بين 10 أمتار و15 مترا.

تدمير البنى التحتية

ويمكن أن تؤدي الإزاحات الأفقية للصفائح إلى تدمير البنى التحتية الرئيسية، بما في ذلك أنابيب المياه وكابلات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز والأنفاق، وسط تداعيات جيولوجية كبرى مثل الكارثة التي وقعت في تركيا وسوريا.

يشار إلى أن عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضي، ارتفع إلى نحو 20 ألف قتيلا و70 ألف جريحا، في حصيلة غير نهائية تستمر في التزايد بسبب الأضرار الجسيمة التي خلفها الزلزال في البلدين.