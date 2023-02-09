الرئيس الروسي يدعو للتصنيع المحلي ويصف حادث نوفوسيبيرسك بالمأساة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلع المنتجة محليا يجب أن تصبح مصدر فخر وسعادة للبلاد.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن بوتين قوله -خلال اجتماع لمجلس الإشراف على وكالة المبادرات الاستراتيجية اليوم الخميس- «يمكننا خلق مثل هذه الظروف معا حتى تصبح السلع والخدمات والمنتجات المصنوعة في روسيا مصدر فخرنا الوطني»، مشيرا إلى أن روسيا لديها بالفعل «ما يكفي من هذه المنتجات».

كما طلب الرئيس بوتين بناء نظام اختيار، والأهم من ذلك، الترويج للعلامات التجارية المحلية، حتى تتمكن الشركات من زيادة إنتاج وبيع منتجاتها.

التركيز على الأسواق العالمية لتحفيز الشركات

وأشار إلى أن التركيز على الأسواق العالمية من شأنه أن يحفز الشركات ويوجهها نحو تحقيق نتائج أفضل، وأكد أنه لدى بلاده إمكانات هائلة لتطوير الأعمال الوطنية، وأعرب عن تعازيه في انفجار الغاز الطبيعي في مبنى سكني في مدينة نوفوسيبيرسك، والذي خلف العديد من القتلى.

وتمنى الرئيس الشفاء العاجل للمصابين وتعهد بتقديم المساعدة اللازمة.

كلمة لبوتين أثناء افتتاح مطارين جديدين

وقال خلال مراسم افتتاح مطارين جديدين في نوفوسيبيرسك ونوفي يورنجوي «حلت بكم مأساة كبيرة للأسف مرتبطة بانفجار غاز».

وأعرب بوتين، عن أمله في أن تفعل الحكومات الإقليمية وستفعل «كل ما هو مطلوب في هذه الظروف».