مواطنون ألمان ينصحون شولتز بإجراء حوار جدي مع بوتين: هذه ليست حربنا

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، تمسكه بمواصلة المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد أيَّده قراء المواقع الإخبارية وذكروا أن الرغبة وحدها لا تكفي وينبغي ألا تتدخل برلين في الأزمة الأوكرانية، بحسبما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

أوكرانيا تلعب لعبة خبيثة لمحاولة دخول الناتو ضد روسيا

من جانبه، علق المستخدم «إمرديمقراتي» على الخبر قائلا: «لا تستغني عن المفاوضات مع بوتين هذه ليست حربنا».

وذكر آخر ملقب بـ«إف إكس أر» أن الآخرين تفكيرهم فقط هو استغلال الأزمة ومحاولة الحصول على أموال كثيرة.

وعلى جانب آخر، أضاف شخص آخر، «أن أوكرانيا تلعب لعبة خبيثة لمحاولة دخول حلف الشمال الأطلسي إلى حرب مع روسيا، وعلى ألمانيا ألا تقلد الدول الأخرى».

وأعربت «أنغراد» عن أسفها لسوء الحظ في ألمانيا أن قلة من السياسيين يفهمون أن المطلوب هو الحوار وليس التسرع لصالح خيار القتال.

وشارك القارئ «جيتزتريدي» رأيه أن ما يفعله شولتز صحيح تماما، ويجب أن تستمر المفاوضات حتى لو كانت روسيا لا تميل لهذا، نحن لا نريد حربا ضد موسكو.

شولتز يعتزم مواصلة الاتصال مع بوتين

وفي وقت سابق، قال شولتز، إنه كان آخر حديث معه لبوتين في أوائل ديسمبر، وأنا أعتزم مواصلة الاتصالات معه، لأن مواصلة الحديث مع بعضنا البعض أمر ضروري.

ومن جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن جدول الرئيس لا يحتوي على محادثة مع شولتز حتى الآن، ولكن الرئيس بوتين لا يمانع الحوار ومنفتح على ذلك.

وأضاف أن إمدادات كييف بالدبابات لا يجلب الخير للعلاقات المستقبلية بين البلدين ولا يوجد حوار جوهري بين روسيا وألمانيا.