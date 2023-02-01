بوتين يقيل النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي، وري أفيريانوف، حسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

بوتين: القوات الأمريكية في ألمانيا قوات احتلال

وكان فلاديمير بوتين، وصف القوات الأمريكية في ألمانيا، في وقت سابق، بأنّها قوات احتلال قانونيا وفعليا، وأكد أنّ ألمانيا والاتحاد السوفيتي السابق، أبرما بشكل قانوني معاهدة لإنهاء الاحتلال بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي، إنّ ألمانيا وهي أكبر دولة في أوروبا والعملاق الاقتصادي، أبرمت مع الاتحاد السوفيتي بشكل قانوني معاهدة لإنهاء الاحتلال، فبعد الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا مقسمة إلى 4 قطاعات، وهي «الأمريكية والبريطانية والفرنسية والسوفيتية».

بوتين: قوات احتلال أمريكية على أراضي ألمانيا

وتابع بوتين، أنّ الاتحاد السوفيتي أضفى الطابع الرسمي على إنهاء وضع وجوده في ألمانيا، ولكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك قانونيا وفعليا، وهناك قوات احتلال أمريكية على أراضي ألمانيا.

وقال الرئيس الروسي، إنّ القوات السوفيتية كانت في النمسا، ولكنها غادرت طواعية، بينما روسيا بصفتها وريثة الاتحاد السوفيتي، كانت الضامن لدستور جمهورية النمسا وضامن لوضعها المحايد، متابعا أنّ الوضع بالنسبة إلى الدول الأوروبية الأخرى كان معقدا.