الكرملين يُكذّب «مزاعم» جونسون حول تهديد بوتين له بـ«ضربة صاروخية»

وصف المتحدث باسم «الكرملين»، مقر الرئاسة في روسيا، التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، حول تلقيه تهديد من جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوجيه «ضربة صاروخية»، بأنها «مزاعم كاذبة»، في إشارة إلى حديث المسؤول البريطاني عن اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، حذره فيه من أن القيام بأعمال عسكرية ضد أوكرانيا ستكون له «نتائج كارثية».

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في إفادته الصحفية اليوم، إن «ما قاله جونسون ليس صحيحاً، وبصورة أدق، هو كذب»، وتابع حديثه بشأن ما ردده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، قائلا: «إما كذبة واعية، وحينها يجب الاستفسار عن الغرض الذي يكذب من أجله، وإما كذبة غير واعية، وفي هذه الحالة، فإنه لم يفهم ما كان يتحدث عنه الرئيس بوتين، وحينها يصبح الأمر غير مريح بعض الشيء بالنسبة لمن يتحاور معنا».

الكرملين: لم تكن هناك أي تهديدات بضربات صاروخية

وأكد «بيسكوف»، وفق ما أوردته قناة «روسيا اليوم»، نقلاً عن وكالة «نوفوستي» للأنباء، معرفته بما تمت مناقشته خلال هذه المحادثة، وقال: «أكرر رسميا مرة أخرى: هذه كذبة، لم تكن هناك أي تهديدات بضربات صاروخية»، وأضاف: «في حديثه عن التحديات التي تواجه أمن روسيا، أشار الرئيس بوتين إلى أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو، فإن احتمال نشر صواريخ الناتو، أو الصواريخ الأمريكية على حدودنا، سيعني أن أي صاروخ سيصل إلى موسكو في غضون دقائق».

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عما قال إنها «تفاصيل محادثة مع بوتين»، جرت قبل وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وقال إنه «حذر بوتين من فرض عقوبات في حالة الأعمال العدائية»، مؤكداً أن فرنسا وألمانيا أيضاً لن تسمحا لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو في المستقبل المنظور، فيما ادعى بأن الرئيس الروسي هدده بـ«ضربة صاروخية».

بوتين لجونسون: الأمر سيستغرق دقيقة واحدة

ووفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، ذكر «جونسون»، الذي كان يتولى رئاسة الحكومة البريطانية، عند بداية العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، أن الرئيس بوتين، أخبره، خلال مكالمة وصفها بأنها «طويلة للغاية»، في شهر فبراير 2022، بأن «الأمر سيستغرق دقيقة واحدة فقط»، وذلك بعد تحذير جونسون للرئيس الروسي من أن الحرب على أوكرانيا ستكون «كارثة مطلقة».

وأشارت BBC إلى أن رئيس الحكومة البريطانية الأسبق حاول إقناع الرئيس الروسي بعدم القيام بعمل عسكري، حيث أخبره بأنه «أوكرانيا لن تنضم للناتو في المستقبل المنظور»، لكن «جونسون» أضاف: «لقد هددني في لحظة ما قائلاً: بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط، أو شيئاً من هذا القبيل».

وتابع جونسون: «لكنني أعتقد أنه من النبرة الهادئة التي كان يتعامل بها، كان يساير فقط محاولاتي لحمله على التفاوض»، كما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية، في تقرير لها حول تلك المحادثة، إلى أنه «من المستحيل معرفة ما إذا كان تهديد بوتين حقيقياً».