«صنايعية مصر» يكشف تفاصيل أول مصنع شيكولاتة في مصر: أسسه خواجه سويسري

قال الإعلامي والكاتب عمر طاهر، إن هناك خواجة سويسري يدعى «توني خريستو» قرر في عام 1920، أن يطعم كل أطفال مصر الشيكولاتة بعدما كانت مستوردة وفي استطاعة فئة معينة من الناس، لافتا إلى أنه شعر أن استيرادها ليس عدلًا، لأنها مقصورة على فئة معينة، وقرر أن يجمع التجارب السابقة والمحاولات، ويؤسس أول مصنع احترافي للشيكولاتة في مصر.

أول مصنع شيكولاتة

أوضح «طاهر»، خلال تقديمه برنامج «صنايعية مصر» المذاع على قناة DMC، أن مصنع رويال في الإسكندرية كان أول مصنع شيكولاتة عرف بعد ذلك باسم كورونا، وأسس خريستو المبنى ثم استورد الماكينات، لكن واجهته مشكلة العمالة، لأن عجين الشيكولاتة لم يكن سهلا، متابعا «الخواجة اعتقد إن مزاج العاملين له دور كبير في جودة الشيكولاتة، وعملهم ملعب كرة بجوار المصنع ثم قاعتي سينما لتقديم دعوات محانية لعمال المصنع وأسرهم أسبوعيا، وقدم لهم تأمينات علاج مجاني».

الشيكولاتة للجميع

وأضاف: «الشعار الأول للشيكولاتة كان الشيكولاتة للجميع، ولمدة أكثر من 70 سنة من الشيكولاتة، ظهر شكل القطعة التي تتضمن غزالة كورونا، وبعد نجاح المشروع قرر الخواجة العودة لسويسرا، وترك الإدارة لشقيقه الأصغر، والتقط صورة تذكارية مع العمال في المصنع قبل السفر».

مصنع كورونا

وتابع: «شقيق الخواجة خريستو حافظ على سر العجينة وتمكن من تنمية نجاح المشروع، وعلى بعد خطوات من مصنع كورونا، كان اليوناني بولين بوريس، أنشأ مصنع متخصص في (البونبوني والأرواح)، وتمت بينهم شراكة قدمت للسوق منتجات البونبوني بالشكيولاتة ومشروب الكاكاو».