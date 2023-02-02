«صنايعية مصر» يكشف تفاصيل صناعة البطاطس المقلية في مصر لأول مرة

قال الإعلامي والكاتب عمر طاهر، إن مصر في لحظة من تاريخ مصر كانت خرجت من حرب وانتصار تكلفته كبيرة، وبدأ الناس في الشكوى، ووصلت الرسالة للرئيس السادات وبدأ التخطيط لثورة الأمن الغذائي، وركزت جهود الحكومة على المشاريع التي تدعم الطعام، وقدمت حملة الوجبة الشعبية لبيع الوجبات الساخنة في الميادين العامة، ولكن لم ينجح المشروع، وكان في 2 من أبطال حرب أكتوبر المصابين يعالجون في لندن ولفت نظرهم كم الاعلانات الكبير لبيع اكياس البطاطس المقلية.

البطاطس تباع في الشوارع

أضاف عمر طاهر، مقدم برنامج «صنايعية مصر»، الذي يعرض على فضائية dmc، «مع تحسن الظروف بدأت الحكاية، وكانت البطاطس تباع في الشوارع من خلال التسويه في المنازل يصنعها السيدات ويبيعها البائعين في الميادين، إلى أن قررا عبد العزيز علي ومحسن محجوب من أبطال أكتوبر العمل في المشروع وبدأ العمل الحر، ونزلوا إلى السوبر ماركت لشراء عينات ودراسة المشروع واحتياجاته ودراسة الفكرة»، متابعا «كانت البنوك الاستمثمارية بدأت العمل في مصر واتطلب منهم دراسة جدوى، ولجئوا لعاطف عبيد صاحب اكبر مكتب استشارات، وقدم لهم دراسة الجدوى هدية لجهودهم في حرب أكتوبر».

توفير الخامات والموارد المطلوبة

وتابع «مع الوقت بدأت الأمور تتحسن بتوفير الخامات والموارد المطلوبة، ولكن مع ذلك كانت البنوك رافضة لتمويل المشروع لعدم وجود نموذج سابق حقق نجاح في مصر، وبدأ اصحاب المشروع البحث عن شركاء، وانضم لهم حازم حسني وعادل خليل ومنير عبد العزيز ضباط جيش، وظهر شريك رابع يعمل بالخليج يدعى عباس زكي وقدم لهم المبلغ الذي يحول الحلم لحقيقة».