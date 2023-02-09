تحرير 33 محضرا في حملات تموينية على الأسواق بكفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، على الأسواق، والمحال التجارية، اليوم الخميس، لمتابعة إعلان المحال عن أسعار السلع، والتصدي لمحاولات التلاعب من قبل عدد من أصحاب المحال، إضافة إلى التصدي لمحاولات احتكار السلع، بتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحرير 33 محضرًا

وأسفرت الحملات التي شنتها مراكز ومدن المحافظة، عن تحرير 33 محضراً متنوعاً، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وتفاوت في الأسعار من محل لآخر، إضافة إلى عدم الالتزام بالأسعار المعلنة بالمحال، وعدم حمل العاملين للشهادات الصحية.

استمرار الحملات التموينية بكفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات على المخابز، والمجازر، والمحلات التجارية، لتوصيل الدعم لمستحقيه، وضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وضبط الأسعار، والتأكد من أن اللحوم صالحة، وأنها تخضع للكشف قبل الذبح، وذلك بالتنسيق، والتعاون المشترك مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، مشيراً إلي أنه يتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الأجهزة التنفيذية.