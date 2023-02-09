عودة حركة البيع والشراء في كفر الشيخ بعد تحسن حالة الطقس اليوم

عادت حركة البيع والشراء إلي طبيعتها في محافظة كفر الشيخ، مرة أخرى بعد عزوف المواطنين عن الخروج من منازلهم خلال الأيام الماضية بسبب الطقس السيئ، كما نُصبت الأسواق الأسبوعية في عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة وسط إقبال من المواطنين، بعد تحسن الأحوال الجوية.

استئناف حركة الملاحة

واستؤنفت أعمال الملاحة والصيد بميناء الصيد بالبرلس، ومياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، والقرى الواقعة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء، بمطوبس، لتحسن الأحوال الجوية، بعد توقف لمدة 4 أيام.

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس بكفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تُسجل العظمى 17 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 10 درجات، وسرعة الرياح 28 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئياً.

حالة البحر المتوسط

كما أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، والضغط الجوي 1025.