الفنان أحمد جمال يعلن مسابقة لاختيار صوت غنائي يشاركه بحفل المنيا

أعلن الفنان أحمد جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مسابقة لاختيار صوت غنائي لمشاركته في حفل غد، بمحافظة المنيا.

وكتب أحمد جمال: «بكره حفلتي في بورتو المنيا، ودي أول حفلة ليا في محافظة المنيا الحقيقة، وأنا عارف إن في أصوات حلوة كتير، أكيد هناك وبالمناسبة دي أنا عايز أختار حد يغني معايا بكره في الحفلة، يلا وريني مين جاهز، إبعتولي فيديو بصوتكم على رسايل الأكونت».

أغنية «قسمة ونصيب»

وطرح أحمد جمال مؤخرا أغنية «قسمة ونصيب» أول أغنية له خلال مشواره الفني أعاد توزيعها وغنائها مره أخرى، من كلمات الشاعر نور الدين محمدو، ألحان أحمد جمال والتوزيع الموسيقي معتز ندا وفي نسختها الأولى، التوزيع محمد شفيق.