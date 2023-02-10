سوزان نجم الدين: زلزال سوريا جمع الشعب يد واحدة

ناشدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، بضرورة رفع العقوبات بلادها، لاسيما بعد سقوط المئات من الضحايا والمصابين إثر الزلزال الذي شهدته البلاد، فجر يوم الاثنين الماضي.

الشعب السورى عانى كثيرًا من أزمات متتالية

وقالت سوزان نجم الدين، لـ«الوطن»، «الشعب السوري عانى كثيرًا من أزمات متتالية ومتعددة، من طقس بارد وصقيع وحروب ودمار وهزات وزلازل، على مدار الـ12 عامًا الماضية.. تعبنا بما فيه الكفاية».

الزلزال جمع السوريين من أول وجديد

وأضافت سوزان نجم الدين، أنّ «الزلزال جمع السوريين من أول وجديد، وجعلتنا على محك واحد من الازمة وعلى جانب واحد، فرغم الألم لكن هناك أمل»، مضيفة: «أعتقد أنّ الزلزال سيكون آخر نكبة لسوريا.. وأتمنى أنّ ما يحدث معنا يكون سببًا مباشرًا لإلغاء العقوبات وهذا الحصار الأليم الذي تسبب في وقوع ظلم كتير على الشعب خصوصًا في تلك الازمة، التي منعت وصول مساعدات للمتضررين من الزلزال».

الأزمات الكبيرة توحد الشعوب

وترى سوزان نجم الدين، أنّ «الأزمات الكبيرة توحد الشعوب، لذلك أتمنى أنّ تكون هذه آخر نكبة لبلادي.. إحنا تعبنا كفاية خلاص.. أتمنى صوتنا يوصل للسوريين والعقوبات تترفع.. كفاية وجع وآلم.. عاوزين نعيش».