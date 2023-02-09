صنايعية مصر: صاحب صورة «الشيخ الشريب» سائق رجل الأعمال علوي الجزار

قال الإعلامي والكاتب عمر طاهر، إن رجل الصناعة علوي الجزار، قرر أن يذاكر تركيبة المشروب الذي تعلق به الشعب المصري لدرجة جعلت الحكومات المختلفة في تاريخ مصر، تقره كمادة تموينية أساسية تستحق الدعم، وأجرى الجزار جولة في مزارع جنوب شرق آسيا، وعاد بتوليفة تعتمد على الشاي السيلاني الفاخر.

خط إنتاج في مصنع الحلويات

أوضح «طاهر»، خلال تقديمه برنامج «صنايعية مصر» المذاع على قناة DMC، أن الجزار حينما وصل لأول تركيبة، شعر أنها هي ما يبحث عنه، قرر أن يشارك 3 من إخوته، وداخل مصنع الحلويات الخاص به في الحوامدية، أنشأ خط إنتاج خاص بتركيبة الشاي التي وصل إليها، وحينما وصل للمنتج النهائي فكر في طريقة التسويق.

فكرة جديدة في العلامات التجارية

وأشار عمر طاهر، إلى أن الجزار فكر في الابتعاد عن نجوم الفن والسينما، والبحث عن وجه جديد يرتاح إليه المصريين، متابعا «تعريف الصينين للمحظوظ هو إنه شخص مجرد عارف هو عاوز ايه، والجزار لقى طلبه في وجه واحد من القريبين منه، وكان عم عرفة السواق، وكان الجزار بيحبه وبيتفاءل به، وشعر إن ملامحه وابتسامته هتقرب المسافات، وصوره ووضع صورته على المنتج، وبدأ الشيخ الشريب يشق طريقه في السوق المصري».