اختيار أعضاء الدفعة الرابعة لمبادرة صنايعية مصر

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، انتهت أعمال لجنة اختيار أعضاء الدفعة الرابعة للمبادرة الرئاسية صنايعية مصر، والتى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

وعقدت لجان الاختبار بمركز الحرف التقيليدية بالفسطاط، التى تضمن حرف الخزف، الحلي، أشغال النقش والأركيت، الخيامية، التلي، الأويما.

وصرح بذلك الدكتور هاني ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وأضاف بأن الصندوق حرص على سرعة الانتهاء من اختبار المتقدمين للدورة الحالية والذين بلغ عددهم 413 متقدم، حيث عملت لجان الاختبار بالتوازي في مختلف التخصصات، والتى أسفرت عن اختيار 123 متدرب، ومن المقرر أن تبدأ خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.

فيما أبدى الدكتور أشرف رضا رئيس اللجنة، سعادته بالمستوى الفني والتقني للمتقدمين للانضمام للدفعة الرابعة من المبادرة.

وأكد على حرص المبادرة على إعداد المتدرب نظرياًً وعملياً، حتى يصل إلى المستوى الاحترافي، ووجه الشكر لوزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية لحرصهم على توفير كافة الأمكانيات لإنجاح المبادرة. جدير بالذكر أن لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة من المبادرة، تشكلت برئاسة أ. د أشرف رضا، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ومدير مجمع الفنون بجامعة حلوان، وعضوية كل من: ا. د. وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ا. د. نهله إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشئون التراث غير المادي، الفنان التشكيلي سامح إسماعيل، د. هنا إبراهيماستشاري تطوير الحرف التقليدية، نجوى مهدى فنانة الحلي، م. أدهم نديمالمتخصص في الصناعات التراثية، الكاتبة سوسن مراد رئيس تحرير مجلة البيت، الكاتب الصحفي يسرى الفخراني، والفنان هيثم هداية المشرف على مركز الحرف التقليدية بالفسطاط.تهدف المبادرة إلى تعزيز قطاع الصناعات الإبداعية في مصر، وإعداد جيل من الحرفيين المحترفين في الصناعات التراثية والتقليدية، والعمل على إعداد خطة تسويقية للمنتجات التراثية بالأسواق السياحية والأثرية.