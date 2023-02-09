ولي عهد بريطانيا وزوجته يتبرعان لضحايا زلزال تركيا وسوريا

أعلن ولي العهد البريطاني الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، تقديم تبرعا للتعبير عن تعاطفهما مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وراح ضحيتها أكثر من 17 ألف شخص.

دعم تركيا وسوريا

وأعلن الزوجان الملكيان دعمهما لحملة لجنة الطوارئ والكوارث للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة، بحسب صحيفة «إكسبريس»البريطانية.

وقدم أمير وأميرة ويلز تبرعا شخصيا للزلزال المدمر في تركيا، ولم يحدد قيمة التبرع.

وكتبا إلى 2.7 مليون متابع على موقعهما على تويتر: «لقد شعرنا بالرعب لرؤية الصور المروعة القادمة من تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل هذا الأسبوع»، وأعربا عن خالص تعازيهما في الضحايا والبدء في حملة لجمع التبرعات.