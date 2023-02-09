«أ ش أ»: ارتفاع الضحايا المغاربة في زلزال تركيا إلى 4 وفيات

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، اليوم، أن حصيلة الضحايا من المغاربة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، ارتفع إلى 4 قتلى.

عدد المغاربة المصابين في الزلزال في تركيا

وأفاد الوزير -في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية- بأن المعطيات المتوفرة تؤكد وجود 48 مغربيا في صحة جيدة، بعدما أصيبوا في الزلزال.

وكانت سفارة المملكة المغربية بأنقرة، أفادت الثلاثاء، بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف المواطنين المغاربة القاطنين بتركيا، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا، الإثنين الماضي.

تقديم التعازي في الضحايا في البلدين

وفي عمان، قدمت أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفيرة لينا الحديد، التعازي في ضحايا الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا.

وأكدت السفيرة الحديد - خلال زيارتها اليوم لسفارتي الجمهوريتين الشقيقتين في عمان - تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين والأتراك بهذا المصاب الجلل، معربةً عن تعازي المملكة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

تخصيص عائدات أكاديمية تونسية لصالح المتضررين من الزلزال

وفي تونس، أعلنت مؤسسة مسرح الأوبرا تخصيص عائدات عرض أكاديمية الأوركسترا السيمفوني التونسي double corde 2 لفائدة المتضرّرين من زلزال سوريا وتركيا.

ويقام العرض يوم الأحد المقبل بقاعة الاوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وفقا لبيان صدر عن وزارة الثقافة التونسية اليوم.