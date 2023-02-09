رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 17134 شخصا

كتب:

عمرو حسني
09:28 م | الخميس 09 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن أعداد ضحايا الزلزال الحادث في البلاد منذ الاثنين الماضي، إذ وصلت إلى 17 ألفا و134 شخصا بحسب خبر عاجل نقلته قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الخميس.

بداية زلزال تركيا وسوريا

وبدأ الزلزال الاثنين الماضي بشدة 7.8 ريختر في تركيا وسوريا وأدى إلى وفيات في البلدين إلى أكثر من 20 ألف شخص، وسط دعوات منظمة الصحة العالمية إلى الاستجابة وتقديم المساعدات إلى البلدين، خاصة بعد إعلان تركيا حالة الطوارئ في البلاد في 10 ولايات تضررت من الزلزال المدمر.

مطالبات بابا الفاتيكان بالتآخي والتضامن

وطالب اليوم بابا الفاتيكان بإيقاف الحروب في مختلف دول العالم ونشر ثقافة التآخي في ظل الأزمات الشديدة التي تتعرض لها بعض الدول، في الوقت الذي خرج ولي عهد بريطانيا الأمير وليام وزوجته معلنين التبرع للمتضررين من الزلزال خاصة بعد أن وجود صور مروعة للأشخاص.

واتصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقيادة دولتي تركيا وسوريا من أجل إعلان استعداد مصر لتقديم الخدمات للبلدين في ظل دعم مصر وشعبها لسوريا وتركيا.

اقرأ المزيد:

الهلال الأحمر يطلق حملة تبرعات لدعم سوريا ومتضرري الزلزال

أصالة تتبرع بأجر حفلها في دبي للمتضررين من زلزال سوريا

سوزان نجم الدين تشارك في دعم متضرري زلزال سوريا: «هنوصلهم لبر الأمان»

دقيقة حداد على ضحايا زلزال سوريا وتركيا في حفل ختام مهرجان الأقصر
بقلم عمرو حسني