دقيقة حداد على ضحايا زلزال سوريا وتركيا في حفل ختام مهرجان الأقصر

وقف حضور حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دقيقة حداداً على ضحايا زلزال سوريا وتركيا، قبل بدء المؤتمر الصحفي لإعلان جوائز الدورة الثانية عشرة.

دقيقة حداد على ضحايا زلزال سوريا

وعقب الدقيقة نعى المهرجان في كلمته الافتتاحية الناقد السينمائي مجدى الطيب الذي كان قد رحل عن عالمنا منذ أيام بعد صراع طويل مع المرض.

حفل جوائز الدورة الثانية عشرة للأفلام الروائية الطويلة

من المقرر أن تعلن إدارة المهرجان في حفل اليوم، جوائز الدورة الثانية عشرة للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والدياسبورا بحضور عدد من الفنانين، أبرزهم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان وكريم قاسم وطارق الإبياري، والكاتب عبد الرحيم كمال بجانب السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان.

يذكر أن المهرجان انطلق في الرابع من الشهر بتكريم عدد من الفنانين المصريين، أبرزهم محمد رمضان وهالة صدقي والموسيقار هشام نزيه.