سوزان نجم الدين تستقبل متضررين من زلزال سوريا في بيت والدها: جهزته ماديا وطبيا

ناشدت الفنانة سوزان نجم الدين، الشعب السوري، بضرورة مُساعدة المُتضررين من الزلزال الذي شهدته البلاد فجر الاثنين الماضي، وتسبب في وقوع المئات من الضحايا والمصابين، قائلة: «أقل واجب إننا نساعد بعض ونكون إيد واحدة، كل واحد يساعد وفقًا لإمكانياته».

فتحت بيت والدي لاستقبال المتضررين

وقالت سوزان نجم الدين في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تبرعت بالدم، كما أبدت ترحيبها باستقبال المُتضررين من الزلزال في منزل والدها: «فتحت بيت والدي ومساحته 600 متر، وبقى مجهز من كل الإمكانيات المادية، مع وجود فريق طبي، وكل ما يحتاجه الأهالي هناك، وبالفعل هناك بعض المواطنين انتقلوا إلى المنزل حاليًا».

كنت أتمنى أزور المتضررين من أول يوم

وأضافت أنها تعاونت مع مؤسسات ومنظمات خيرية مختلفة، بشأن جمع التبرعات ومُساعدة المتضريين، مُعربة عن آمالها بزيارة هؤلاء منذ اليوم الأول من وقوع الزلزال: «كنت أتمنى أزور المتضررين من أول يوم وأروح أساعد في مكان الزلزال، لكن الطرقات كانت مقفولة بسبب الصقيع».