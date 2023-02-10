يوسف يحقق حلمه ويشارك في مسلسل برمضان: «دخلت 20 كاستينج واترفضت»

بعد نهاية كل موسم رمضاني، يبحث يوسف كامل، عن الطريقة التي يشارك بها في الأعمال الفنية العام المقبل، يتواصل مع شركات الإنتاج ويبحث عن «كاستينج» للتمثيل وتجارب الأداء لينطلق منه إلى تحقيق حلمه، استمر في محاولات مستمرة وبحث لسنوات، إلى أن وصل إلى المشاركة في أحد المسلسلات المقرر عرضها خلال شهر رمضان 2023.

اكتشف «يوسف» موهبته منذ الصغر، حين كان يقلد كل ما يشاهده في التليفزيون، من أفلام ومسلسلات، وفق حديثه لـ«الوطن»: «كنت بتفرج على الكارتون وبقلده دايمًا، وبعد كده بدأت أشوف مسلسلات وأفلام، اتربيت عليها وبدأت أقلدهم وأحلم إني أكون بمثل، كل ما حد يسألني نفسك تطلع إيه أقول لهم ممثل».

أولى خطوات «يوسف» لتحقيق حلمه

بدأ «يوسف» أولى خطوات تحقيق حلمه، فالتحق في كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة حتى يصبح إذاعيا مشهورا، فأنشأ راديو «أون لاين» مع مجموعة من زملائه: «عملنا راديو أون لاين وأنتجنا من خلاله بعض البرامج، وكان حلمي إني أكون ممثل لسه جوايا، كنت شايف إن دي الطريقة اللي هقدر من خلالها إني أكون ممثل».

استغل عمله في الراديو لكتابة حلقات مسلسل إذاعي بوليسي كوميدي وأداء دور البطولة: «كان هدفي إني أدرب نفسي على التمثيل من خلال المسلسلات الإذاعي، لأن ده كان المتوفر قدامي»، كما شارك «يوسف» في تمثيل فيلم قصير بعنوان «الصمت» ضمن مبادرة «ابدأ حلمك» التي أطلقتها وزارة الثقافة.

طور الشاب نفسه من خلال التدريب المستمر على الصوت، وفقا له: «إتقان درجة الصوت والأداء والنطق الصحيح للكلمات كانت وسيلتي لتعلم التمثيل، ودخلت دورات تدريبية كتير عشان أتعلم التمثيل، وكمان دخلت مسرح الجامعة وشاركت في بعض المسرحيات».

20 محاولة للتمثيل.. انتهت بالفشل

أكتر من محاولة للتمثيل دخلها يوسف كامل، وصلت لـ20 مرة محاولة كاستينج انتهت بالفشل، المرة الأخيرة كانت خلال الصيف الماضي: «دخلت كاستينج وقولت إن هيبقى زيه زي كل مرة هترفض، بس فوجئت إنهم كلموني عشان أشارك في مشاهد من مسلسل هيتعرض في رمضان».

ونشر يوسف كامل عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» منشورًا يعبر فيه عن سعادته باختياره للظهور في أحد مسلسلات رمضان، قائلًا: «حتى لو الدور صغير بس إن شاء الله دي البداية».