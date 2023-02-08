هالة صدقي عن دورها بمسلسل «سره الباتع» في رمضان 2023: جديد ومختلف

تواصل الفنانة هالة صدقي، خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد «سره الباتع»، الذي تشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2023 مع الفنان أحمد فهمى وعدد كبير من النجوم .

وتحدثت الفنانة هالة صدقي، عن مسلسل «سره الباتع»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مؤكدة أنها سعيدة للغاية بالمشاركة في هذا العمل مع العدد الكبير من النجوم الذي يشارك به.

هالة صدقي تتحدث عن مسلسل «سره الباتع»

وتابعت هالة صدقي، أن مسلسل «سره الباتع»، يعد عملا جديدا ومختلفا تماما لا يشبهه أي نوع من الأعمال التي تم تقديمها من قبل: «بقدم في المسلسل شخصية مختلفة عليا وهي شخصية سيدة ريفية، وطبيعة العمل مختلفة تماما شكل جديد على الجمهور ومتأكدة أنهم هيتبسطوا منه».

يذكر أن مسلسل «سره الباتع»، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حسين فهمي، أحمد فهمي، حنان مطاوع، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس.