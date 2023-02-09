«القوى العاملة»: 120 فرصة عمل شاغرة لذوي الهمم والمؤهلات المتوسطة.. بدلات وحوافز

كشفت وزارة القوى العاملة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن وجود عدد من فرص العمل الشاغرة لذوي الهمم بالقاهرة، من أصحاب الإعاقة السمعية وحملة المؤهلات المتوسطة، في إطار الحرص على توفير فرص عمل والاهتمام بذوي القدرات الخاصة، بتوفير برامج تدريبية مناسبة، إضافة إلى فرص العمل الشاغرة التي تساعد الشباب على تحقيق النجاح.

القوى العاملة توفر 120 فرصة عمل لذوي الهمم في إطار دمجهم بالمجتمع

وأوضحت القوى العاملة عن وجود 120 فرصة عمل لذوي الهمم بالقاهرة، في مجال العمل على «مهنة عامل نسيج»، بالتعاون مع شركة «ليوني وايرنج سيستم»، في إطار حرص الوزارة على دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع عن طريق برامج تدريب مناسبة أو توفير فرص عمل لائقة تُحسن من مستويات معيشتهم، وتوفر لهم الحياة الكريمة

متطلبات فرص العمل الشاغرة لذوي الهمم بوزارة القوى العاملة المصرية

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى توفير فرص عمل للشباب ذوي الإعاقة السمعية، بدءًا من سن 18 إلى 30 عاما برواتب تبدأ من 2943 جنيهاً كراتب أساسي، بالإضافة إلى بدلات وحوافز شهرية، وتأمين صحي واجتماعي، لافتة إلى أنه يتم التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة على العنوان الآتي «3 شارع يوسف عباس مدينة نصر محافظة القاهرة، أو التواصل مع الشركة عن طريق رقم : 01028385066 »

شروط المتقدم إلى الوظائف الشاغرة لذوي الهمم

وكشفت القوى العاملة عن بعض الشروط التي يجب توافرها منها:.

- أن يكون المتقدم إلى الوظائف الشاغرة لذوي الهمم.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط وفقاً لوزارة القوى العاملة المصرية، بنسبة 5 % إعاقة سمعية.

يمكن التقدم عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة، إذ تٌوفر الوظيفة بدلات وحوافز شهرية للعاملين، علاوة على الراتب الأساسي الذي يصل إلى 2934 جنيهاً.