شعبة المواد والبناء تكشف سعر طن الحديد والأسمنت اليوم.. و«عز» يسجل 28450 جنيها

شهد سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت، استقرارا بالأسواق؛ إذ بلغ متوسط سعر طن حديد عز 28450 جنيها، فيما سجل متوسط سعر طن أسمنت المسلح نحو 1945 جنيها، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم وفق بيان شعبة المواد والبناء بالغرفة التجارية:

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

تباين سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، وجاء كالتالي:

سعر طن الحديد اليوم

- سجل سعر حديد عز نحو 28450 جنيها للطن.

- استقر سعر حديد عطية اليوم 27150 جنيها للطن

- سجل سعر حديد سرحان اليوم 27100 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المعادي اليوم 27150 جنيها للطن.

- وصل سعر حديد الكومي اليوم 27200 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 27200 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد بشاي عند 28200 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد العتال نحو 27400 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين نحو 27350 جنيها للطن.

- استقر سعر حديد مصر ستيل نحو 27350 جنيها للطن.

- بلغ سعر حديد العشري نحو 27350 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1945 جنيها.

- بلغ سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1900 جنيه.

- وصل سعر أسمنت شركة وادى النيل اليوم الخميس نحو 1870 جنيها.

- بلغ أسمنت السويدي اليوم الخميس نحو 1975 جنيها.

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الخميس عند 1935جنيها.

- سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيار«المعلم» نحو 1875 جنيها.

- سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيار نحو 1910 جنيهات.

- بلغ سعر أسمنت بشركة سيناء نحو 1875جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء نحو 1875جنيها.

- سجل سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف«العسكري بني سويف» نحو1880جنيها.