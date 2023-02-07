انخفاض أسعار الحديد في الأسبوع الثاني من فبراير

شهدت أسعار الحديد المحلية استقرارا نسبيا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، فيما قام بعض المصانع بخفض السعر، وأعلن مصنع الجيوشي للصلب خفض السعر بنحو 200 جنيه في الطن، ليسجل 25 ألفا و800 جنيه، مقارنة بـ26 ألف جنيه للطن.

وشهدت قائمة الأسعار التي أعلنتها المصانع لتسليمات الأسبوع الثاني من الشهر، تراجع أسعار حديد الكومي إلى 26 ألفا و300 جنيه للطن مقارنة بـ27 ألفا و700 جنيه في أول الشهر، كما تراجع سعر الحديد في شركة مصر ستيل بنحو 200 جنيه، مسجلا 26 ألفا و500 جنيه.

استقرار عز وبشاي والسويس

وبحسب القائمة المعلنة، استقر سعر طن حديد عز عند 26 ألفا و985 جنيها، كما استقر سعر طن حديد السويس للصلب عند 26 ألفا و850 جنيها، وسعر طن حديد بشاي 28 ألفا و500 جنيه، بينما استقر طن حديد المراكبي عند معدلاته السابقة مسجلاً 27 ألف جنيه.

كما شهد سعر طن حديد المصريين تراجعا عند 26 ألفا و850 جنيها، فيها بلغ طن حديد العشري 26 ألفا و500 جنيه، وسجل سعر حديد الجارحي 27 ألف جنيه.

يأتي ذلك الثبات السعري على خلفية هدوء نسبي في أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب خلال الفترة الماضية، إذ شهدت أسعار خام الحديد تراجعا، وشهدت أسعار البيليت والخردة استقرارا.

مصر في المركز الـ20 ضمن قائمة كبار منتجي الصلب

وكان تقرير حديث صادر عن رابطة الصلب العالمية كشف أن مصر احتلت المركز الـ20 ضمن قائمة كبار منتجي الصلب في العالم خلال العام الماضي بإنتاج 9.8 مليون من الصلب الخام متقدمة على عدة دول منها بولندا والنمسا وبلجيكا، التي بلغ إنتاجها 9.1 مليون طن، و7.7 مليون طن، و7.5 مليون طن، و6.9 مليون طن على الترتيب.

وكشف تقرير الرابطة، أن مصر تصدرت المركز الأول على مستوى الدول العربية في إنتاج الصلب.