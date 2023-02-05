عاجل.. انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق

شهدت أسواق الحديد والأسمنت انخفاضًا ملحوظا بداية من شهر فبراير 2023، ما يزيد الطلب من جانب المواطنين للشراء، حيث يطرح كل مصنع سعره الخاص به في الأسواق.

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة المصانع بالسادس من أكتوبر، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إنّ الإقبال من جانب المواطنين يزداد من خلال البحث والسؤال عن أنواع وأسعار الحديد والأسمنت الموجودة في السوق حيث تختلف الأسعار من منطقة ومحافظة إلى أخرى.

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت

وأكد محمد عيد أحد التجار، انخفاض أسعار الحديد والأسمنت، مشيرا إلى أنّ شهر فبراير يشهد انخفاضا في أسعار الحديد والأسمنت وبالتالي يشهد إقبالا من جانب المواطنين على الشراء حيث يعتبرون هذا الانخفاض فرصة لاستكمال أو بداية أعمال البناء الخاصة بهم.

وأضاف عيد، أنّ أسعار حديد عز سجلت في الأسواق اليوم 26 ألفا 985 جنيهًا، وحديد السويس للصلب 26 ألفًا و850 جنيها، بينما سجل سعر حديد المصريين 26 ألفا و850 جنيها، وحديد الجارحي 27 ألف جنيه، وحديد العلا 26 ألف جنيه.

وأكد محمد حنفي، مديرغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، أنّ أسعار الحديد لم تشهد تغيرا عن الأسبوع الماضي، حيث سجل أعلى رقم في الأسواق 27.2 ذلك تسجيل المصنع شامل الضريبة.