استقرار أسعار الحديد في الأسواق.. عروض مخفضة لزيادة المبيعات

نفت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ما تردد عن تراجع أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء، معتبرة أن التراجع يأتي بمبادرة من بعض التجار الراغبين في تنشيط المبيعات، فيما ظلت أسعار المصانع مستقرة منذ بداية الشهر الجاري.

أسعار الحديد تشهد استقرارا في الأسواق

قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات في تصرح لـ «الوطن» أن أسعار الحديد بالشركات مستقرة حيث من الممكن طرح أسعار مخفضة من جانب التجار، ووضع هوامش ربح كبيرة، وذلك لزيادة إقبال المواطنين على الشراء بغرض تحريك المبيعات.

أسعار الحديد اليوم

يذكر أن أسعار حديد عز سجلت بالأسواق اليوم 26,985 جنيه، وحديد السويس للصلب 26,850 وحديد المصريين 26,850 الجارحي 27,000.

بينما بلغ الحديد في شركة حديد مصر ستيل 26,500 وحديد بشاي 28,500 وحديد المراكبي 27,000 وبلغ حديد العشري 26,500 وحديد تاكومي 26,300.

وبحسب بيانات رابطة الصلب العالمية، احتلت مصرالمركز الـ20 على قائمة كبار منتجي الصلب في العالم خلال عام 2022 والمركز الأول على مستوى الدول العربية في إنتاج الصلب بإنتاج 9.8 مليون من الصلب الخام لتتقدم بذلك على دول بولندا والنمسا وبلجيكا، التي بلغ إنتاجها 9.1 مليون طن، و7.7 مليون طن، و7.5 مليون طن، و6.9 مليون طن على الترتيب ذاته.