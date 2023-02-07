أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية.. مستقر

كشفت المصانع، المنتجة لخام الحديد والشركات المصنعة للأسمنت، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023، عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم، في جميع الشركات، كما كشفت عنه شعبة مواد البناء بالغرف التجارية بالقاهرة، مؤكدة على استقرار السعر.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المصرية، والتي جاءت كالتالي:

- سجل سعر طن حديد عز 28450 جنيها.

- سجل سعر حديد بشاي 28200 جنيه.

- سجل سعر حديد العتال 27400 جنيه.

- سجل سعر حديد عطية 27150 جنيها.

- سجل سعر حديد سرحان 27100 جنيه.

- كما سجل سعر حديد المراكبي 27200 جنيه.

- فيما سجل سعر المصريين اليوم نحو 27350 جنيها.

- بلغ سعر العشري اليوم نحو 27350 جنيها.

- سجل سعر طن حديد الكومي 27200 جنيه.

- كما سجل سعر طن حديد المعادي 27150 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل سعر الأسمنت المسلح 1945 جنيها.

- بلغ سعر أسمنت النصر 1900 جنيه للطن.

- سجل سعر أسمنت المعلم 1875 جنيها.

- فيما بلغ سعر أسمنت وادى النيل 1870 جنيها.

- وسجل سعر أسمنت سيناء 1875جنيها للطن.

- بلغ سعر أسمنت حلوان 1935 جنيها للطن.

- سجل سعر أسمنت السويدي 1975 جنيها.

- بلغ سعر أسمنت بني سويف 1865جنيها للطن.