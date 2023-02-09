تركيا تعلن إيقاف عمليات الإنقاذ في ولايتين من أصل 10 بها حالة طوارئ

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ بدولة تركيا، عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في كليس وهي إحدى الولايات الـ10 التي تضررت من الزلزال المدمر الذي حدث في تركيا بداية من الاثنين الماضي.

بيان لإدارة الكوارث

وأصدرت إدارة الكوارث بيانا رسميا اليوم الخميس نشرته وكالات الأنباء العالمية، تشير فيه إلى أن فرق الإنقاذ انتهت من تنفيذ مهمتها في المنطقة وستتحول إلى مناطق أخرى من أجل مساعدة إنقاذ المنكوبين.

عدد المدن التركية المعلن فيها حالة الطوارئ

وجاء إعلان البيان بعد إتمام عمليات البحث أيضا في شانلي أورفة إحدى الولايات الـ 10 المتضررة من الزلزال وبهذا يصبح تم الانتهاء من البحث في ولايتين من أصل 10 ولايات أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ فيها.

تأثير الزلزال على سوريا وتركيا

ووقع زلزال الاثنين الماضي في سوريا وتركيا بقوة 7.8 ريختر، وتسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وسط تقديم مساعدات من مختلف الدول ومطالبة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس العالم بالتضامن والتآخي ومحاولة حل الأزمات والحروب حول العالم.