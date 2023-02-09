الحاصل على المركز الثالث في مسابقة القرآن: «تكريمي يساعدني على التفوق والنجاح»

أعرب سعيد إبراهيم سعيد شويته، ابن قرية السلقا، التابعة لمركز فوه، بمحافظة كفر الشيخ، الحاصل على المركز الثالث في الفرع الثالث «حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم»، في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، عن بالغ سعادته بتكريمه من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ليلة أمس في أجواء احتفالية رائعة، ومنحه شهادة تقدير، والمنتخب، ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

«شويته»: التكريم يزيد من إصراري على التفوق

وقال «شويته»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سعيد بتكريمه من وزير الأوقاف في الحفل الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، مستطرداً: «سعيد بهذا التكريم، وهو وسام على صدري يزيد من إصراري على التفوق واستكمال مسيرتي مع كتاب الله».

كواليس لقاءه بوزير الأوقاف

وروي «شويته»، كواليس ما دار بينه وبين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من حديث، خلال التكريم: «سألني عن دراستي، وقال لي إنه يتابعني، ويعلم إنني أحفظ أرقام الآيات وعدد صفحات المصحف الشريف، وأنه قام بمشاركة الفيديو الخاص بي أثناء اختباري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وطالبني بمواصلة مسيرتي مع القرآن الكريم».

يستعد للمشاركة في المسابقة المقبلة

وأضاف «شويته»، «أن وزير الأوقاف حينما ذكر خلال حفل التكريم أن هناك من يحفظ القرآن بأرقام الصفحات والآيات وأول كلمة في الصفحة وآخر كلمة، وهذه المواهب يجب ألا تترك هكذا كان يقصدني»، مشيراً إلى استعداده للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثلاثين، خلال العام المقبل، وحصد مراكز متقدمة.

التهنئة تنهال عليه من أهل كفر الشيخ

وعبّر «شويته»، عن فرحته الشديدة بما تلقاه من اتصالات هاتفية، وعبارات التهنئة من كافة أبناء محافظة كفر الشيخ، وأهل قرية السلقا، بمركز فوه، فضلاً عن تلقيه التهنئة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

من هو سعيد إبراهيم سعيد شويته؟

جدير بالذكر، أن سعيد إبراهيم سعيد شويته، من مواليد عام 2006، بقرية السلقا، التابعة لمركز فوه، بمحافظة كفر الشيخ، هو يدرس بالصف الثاني الثانوي «علمي»، بمعهد فوه الثانوي بنين، واعتاد على المشاركة في المسابقات الدينية والخاصة بحفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية والعالم، ويتميز بمعرفة أرقام الآيات والصفحات، والأجزاء وبدايات ونهايات الآيات.

تكريم الفائزين في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم

وكرّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء أمس الأربعاء، الفائزين في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، والتي عُقدت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأحد فنادق القاهرة، ومن بينهم سعيد إبراهيم سعيد شويته، الحاصل علي المركز الثالث في الفرع الثالث «حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم»، في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

عدد المشاركين في المسابقة العالمية

وشارك في المسابقة التي أُقيمت خلال الفترة من 4 إلي 8 فبراير 2023، على ضفاف النيل 108 متسابقين من 58 دولة حول العالم منها 33 أفريقية، وسبع محكمين من 7 دول هي «مصر، وتشاد، والأردن، وفلسطين، والسعودية، والسودان، وسلطنة عمان»، بجوائز تتجاوز الـ2 مليون جنيه.