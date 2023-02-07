وظائف شاغرة في وزارة الأوقاف وأماكن حكومية أخرى.. «الحق قبل غلق باب التقديم»

أعلنت بعض الوزارات والهيئات، توافر بعض الوظائف وفرص عمل لشغلها في عدد من التخصصات، في بيان لها نشر عبر مواقعها الرسمية الإلكترونية وصفحاتها الرسمية فيسبوك.

وفي السطور التالية، نعرض وظائف الوزارات المعلن عنها في عدد من الهيئات وآخر موعد للتقديم عليها.

وظائف الجهاز المركزي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتعيين عدد 6 مهندسين، مدنيين وتخصص سلامة سفن وميكانيكا، ويمكن التقديم عليها عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، اعتبارا من منتصف فبراير وحتى الثاني من مارس المقبل.

وظائف وزارة الأوقاف

كما أعلنت وزارة الأوقاف، حاجتها إلى شغل وظائف بها، حيث بدأ التقديم يوم 31 يناير، وينتهي التقديم يوم 30 من مارس المقبل.

ويمكن التقديم على وظائف وزارة الأوقاف من خلال الدخول على بوابة الحكومة المصرية، والتي أعلنت توافر فرص عمل بنظام التعاقد لشغل وظيفة عامل مسجد وإمام مسجد.

وظائف الهيئة العامة للرقابة

كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، حاجتها لشغل بعض الوظائف لخريجي عدد من الكليات، وهي:

كليات اقتصاد وعلوم سياسية وهندسة وحاسبات ومعلومات وحقوق وتجارة، بشرط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، والحصول على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات المعتمدة بتقدير «جيد جدا» على الأقل، وأن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة «كتابة، وتحدث»، وحاسب آلي.

- ينتهي التقديم على وظائف الهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وظائف في شركة الكهرباء

وأعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الشاغرة من الدرجة العالية «مدير عام»، للعمل بالقطاعات التابعة لديوان عام الشركة والمناطق التابعة لها، حيث ينتهي التقديم في 15 من شهر نوفمبر الجاري.

ويطلب شغل الوظائف التالية في شركة الكهرباء

- رئيس قطاع الجودة.

- مدير عام الإدارة العامة للتحكم المركزي بقطاع التحكم القومي بقطاعات التشغيل.

- مدير عام الإدارة العامة لدراسات شبكات منطقتي الدلتا والإسكندرية وغرب الدلتا.

- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبيانات بقطاعات الدراسات.

- مدير عام الإدارة العامة لدراسات شبكات منطقتي مصر الوسطى والعليا بقطاع دراسات الشبكات بقطاعات الدراسات.

- مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات وخدمة العملاء بقطاع شئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

- مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية لمشروعات الخطوط والكابلات الجهد العالي بقطاع مشروعات الأعمال المدنية والمساحية.

- مدير عام الإدارة العامة لمركز تدريب الصيانة تحت الجهد بطلخا بقطاع التدريب.