13 وظيفة خالية بكلية الحاسبات والمعلومات في جامعة طنطا.. اعرف الشروط

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة طنطا، عبر موقعها الرسمي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها، وهي عبارة عن 8 مدرسين مساعدين، و5 مدرسين بأقسام الكلية المختلفة.

13 وظيفة خالية

ومن خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الوظائف المتاحة داخل كلية حاسبات ومعلومات بجامعة طنطا، وشروط شغل تلك الوظائف، والأوراق المطلوبة.

- علوم الحاسب عدد 1 وظيفة مدرس، 2 وظيفة مدرس مساعد

- تكنولوجيا المعلومات عدد 2 وظيفة مدرس، عدد 2 وظيفة مدرس مساعد.

- نظم المعلومات عدد 1 وظيفة مدرس، عدد 2 وظيفة مدرس مساعد.

- هندسة البرمجيات عدد 1 وظيفة مدرس، عدد 2 وظيفة مدرس مساعد.

يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف

ان يكون مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين والقرارات المعدلة له ، ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدله لهما، والقانون رقم 81 لسنة 2016 باصدارقانون الخدمة المدنية في حالة عدم وجود نص .

ان يكون المتقدم من خريجي احدي كليات الحاسبات والمعلومات او الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .

شروط المتقدم لوظيفة مدرس

أن يكون حاصلًا على درجتي الماجستير والدكتوراه من إحدى كليات الحاسبات والمعلومات أو الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 في ذات التخصصات المطلوبة ويفضل ان يكون له ابحاث منشورة بمجلات علمية محكمة.

شروط التقدم لوظيفة مدرس مساعد

أن يكون حاصلا علي درجتي الماجستير في إحدى كليات الحاسبات والمعلومات أو الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 في ذات التخصصات المطلوبة.

تقدم الطلبات باليد باسم الأستاذ الدكتور القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ويرفق بالطلب المستندات الآتية:

صورة من المؤهلات الدراسية «شهادة البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه» والأصل للاطلاع. - شهادة بتقدير السنوات الدراسية في مرحلة البكالوريوس.

- شهادة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمية منها إلكترونيا

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- عدد 9 صورة شخصية حديثة 4x6، صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

- عدد 3 نسخ من رسالة الماجستير.

-عدد 3 نسخ من رسالة الدكتوراه.

- موافقة جهة العمل لمن يعمل وإقرار من المتقدم بعدم العمل إذا كان لا يعمل.

- بيان حالة موضح به المؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي والخبرات التدريسية.

- شهادة المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة الدرجة في حالة الحصول عليها من الخارج.

ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل النشر أو التي ترد بالبريد أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو غير المستوفاة للشروط.