وظائف شاغرة في كلية الألسن بجامعة الأقصر.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت كلية الألسن بجامعة الأقصر، عن حاجتها لشغل عدد 1 وظيفة مدرس بقسم اللغة الإسبانية تخصص أدب، وعدد 2 وظيفة مدرس مساعد بالكلية بقسمي اللغة الصينية واللغة الروسية، عن طريق التعيين أو النقل والأولوية للنقل، وهي من وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم «كادر خاص»، طبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك خلال الفترة من اليوم 18 سبتمبر وحتى 18 أكتوبر المقبل لمدة شهر.

وظائف في كلية الألسن بالأقصر

وأوضحت «ألسن الأقصر» أن شروط شغل وظيفة مدرس بقسم اللغة الإسبانية تخصص أدب، وكذلك مدرس مساعد بقسمي اللغتين الروسية والصينية كالتالي:

- أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية في ذات التخصص المعلن عنه.

- أن يكون مضى 6 سنوات على الأقل على حصوله على الشهادة الجامعية الأولى.

- يشترط توافر الكفاءة المطلوبة للتدريس بالجامعة واجتياز المقابلة الشخصية.

- موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة إذا كان يعمل في جهة حكومية، أو تقديم إقرار كتابي بعدم العمل في حالة عدم العمل.

كيفية التقديم في الوظائف

وتقدم الطلبات على استمارة «167 ع .ح» باسم «السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر»، اعتبارا من تاريخ النشر على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية ولمدة شهر.

وتقدم الطلبات باليد شخصيا أو بتوكيل رسمي بمقر كلية الألسن بالجامعة، إدارة الموارد البشرية، وعلى العاملين التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الصريحة على التقدم للإعلان، ولن يلتفت للطلبات التي ترد عن طريق البريد أو التي ترد قبل نشر الإعلان أو بعد انتهاء فترة التقدم للإعلان أو الطلبات غير المستوفاة.