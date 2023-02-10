الإعلامي جابر القرموطي يشيد بجريدة «الوطن»: «من أهم الصحف في مصر»

استعرض الإعلامي جابر القرموطي الصفحة الرئيسية لعدد جريدة «الوطن»، الصادر اليوم الجمعة، خلال حلقة برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc».

وتناول القرموطي ما نقلته الجريدة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح المرحلة الثانية من مصنع «سايلو فود» بمحافظة المنوفية، وأثنى «القرموط«» على جريدة الوطن قائلًا: «من أهم الصحف في مصر».

مانشيتات الصفحة الأولى لجريدة الوطن

وتناول القرموطي عناوين الصفحة الرئيسية لعدد جريدة الوطن:

-«السيسي»: السيطرة على الأسعار تتطلب تعاون المواطنين.

- الرئيس في افتتاح مصنع «سايلو فودز» بمدينة السادات: سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج.. وهناك توجّه دولة بخصوص العلاقة مع السعودية.. ويجب ألا ننساق وراء بعض المواقع المغرضة التي تريد خلق فتنة مع الأشقاء.

- «التموين»: لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والدواجن.. واللحوم تكفي 6 أشهر.. ونجحنا في حل كل الأزمات.

- الحكومة تتابع أحوال المصريين في تركيا.. وخطط لعودة الطلاب لاستكمال دراستهم بمصر.

-«التعليم» تطلب 30 ألف معلم والتقديم يبدأ 23 فبراير الجارى..10 شروط لشغل الوظيفة.. ورفع سن المتقدمين لـ 40 سنة.