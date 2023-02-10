كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بقرصنة عملات مشفرة

اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بمحاولة قرصنة مالية للعملات المشفرة، ودعت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية إلى توخي الحذر إزاء محاولة بيونج يانج سرقة العملات المشفرة من خلال نشر برمجيات الفدية والابتزاز الإلكترونية في مؤسسات رئيسية عالمية.

نصائح أمنية للتعامل مع تهديدات الهجوم الإلكتروني

وبحسب وكالة الأخبار الكورية الجنوبية «يونهاب» فان وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية مع وكالة الأمن القومي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قدموا نصائح أمنية للتعامل مع تهديدات الهجوم الإلكتروني لكوريا الشمالية لأول مرة بشكل مشترك.

وكشفت هذه الجهات عن طريقة القرصنة حيث تنشئ مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية حسابات مزيفة، ثم تهاجم من خلال شبكات افتراضية خاصة (VPN) شبكات المؤسسات الرئيسية في كل مجال مثل الرعاية الطبية والصحة وغيرها وتطلب مجموعة القرصنة تقديم الأصول الافتراضية بما في ذلك العملات المشفرة وتعمل على تطبيع النظام الأمني ثم تدمر النظام الأمني وتعبث به وتشفره من خلال برامج خبيثة، وهذه الطريقة تهدف لإخفاء هوية المهاجم وتجنب التعقب.

واتهمت الاستخبارات الكورية والأمريكية كوريا الشمالية باستخدام الأصول الافتراضية التي تستولي عليها من خلال القرصنة، في تمويل تحقيق الأولويات الأهداف الاستخبارية.

ونقلت «يونهاب» عن مسئول بالوكالة الاستخباراتية الكورية الجنوبية ان كوريا الشمالية تكثف الهجمات الإلكترونية على المؤسسات الرئيسية في كل المجالات مثل الرعاية الطبية والصحة في جميع أنحاء العالم لكسب العملات الأجنبية.

واكد المسئول أنهم يتتعاونوا عن كثب مع الدول والمنظمات ذات الصلة لمنع الأضرار واتخاذ إجراءات استباقية.