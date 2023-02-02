كوريا الشمالية تهدد واشنطن بعد تدريبات مشتركة مع سيول: «النووي بالنووي»

أعلنت كوريا الشمالية، أنها ستتخذ أقسى رد فعل على أي محاولة عسكرية أمريكية، وذلك ردا على تعهد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، بنشر المزيد من الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية لضمان التزامها الأمني، وبعد اجراء تدريبات أمريكية كورية جنوبية مشتركة، باستخدام الطائرات المقاتلة من طرازي إف-22، وإف 35 لردع التهديدات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية، مشددة على أن الرد سيكون «النووي مقابل النووي».

اتهام لواشنطن بدفع الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية نحو خطر كبير

ونقلت وكالة الأخبار الكورية الجنوبية «يونهاب» اتهام متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية لواشنطن بدفع الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية نحو خطر كبير، وتصعد التوترات من خلال التدريبات العسكرية المشتركة على نطاق واسع بحجم أكبر مع كوريا الجنوبية.

واعتبرت بيونج يانج في بيان أصدرته باللغة الإنجليزية، ونقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن هذا تعبير واضح عن السيناريو الأمريكي الذي وصفته بالخطير، مؤكدة أنه سينتج عنه تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة ومنطقة حرب أكثر أهمية.

بيونج يانج ستتخذ أقوى رد فعل على أي محاولة عسكرية من جانب واشنطن

وأكدت كوريا الشمالية أنها ستتخذ أقوى رد فعل على أي محاولة عسكرية من جانب واشنطن على أساس مبدأ السلاح النووي مقابل السلاح النووي والمواجهة الشاملة في وجه المواجهة شاملة.

وهددت بيونج يانج معلنة أنه إذا استمرت واشنطن في نشر أصول استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها، فإن كوريا الشمالية بلا شك ستقابل ذلك بإجراءات رادعة دون فشل مؤكدة أنها لا تهتم بأي حوار مع الولايات المتحدة طالما أنها تنتهج سياستها العدائية وخط المواجهة.