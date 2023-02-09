ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر في عرض عسكري وسط قادة الجيش «صور»

ظهرت ابنة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال عرضٍ عسكري ضخم في الذكرى الـ75 لتأسيس جيش بلاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم.

زوجة وابنة زعيم كوريا الشمالية تشاهدان العرض العسكري

وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية: «العرض العسكري الذي يهدف إلى تقديم ترسانة البلاد وأسلحتها الأكثر تطورًا، نُظم مساء الأربعاء، وسط العاصمة بيونج يانج في ساحة كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية وجد كيم جونغ أون»، ونُشرت صور أبرزت حضور كيم جونغ أون العرض مع زوجته ري سول جو وابنته جو آي.

وظهر زعيم كوريا الشمالية، في صور أخرى، محاطًا بجنرالاته وهو يسير على سجادة حمراء، لتفقُّد صفوف الجنود المسلحين، وتحيّتهم بينما كانت صواريخ وقوات تمر من بعيد، ويُعد هذا العرض العسكري رابع عرضٍ عسكري ليلي، يُنظّم في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج في السنوات الأخيرة.

وشهد نوفمبر الماضي، ظهور ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ما أثار كان كفيلًا بإثارة تكهنات بأنّها قد تكون في طور الإعداد لتصبح خليفة والدها لحكم البلاد، ووصفتها وسائل إعلام كورية شمالية آنذاك بـ«الطفل المفضلة» أو «الغالية» على قلب والدها زعيم كوريا الشمالية.