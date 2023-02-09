كوريا الشمالية تستعرض قوتها العسكرية: صواريخ باليستية عابرة للقارات

حضر كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، عرضا عسكريا احتوى على صواريخ بالستية عابرة للقارات، أقيم مساء أمس في بيونغ يانغ، بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، صورة لزعيم كوريا الشمالية على المنصة أثناء مشاهدة العرض العسكري مع كبار المسؤولين العسكريين والحزبيين في الصور التي نشرتها.

كوريا الشمالية عرضت مجموعة من الصواريخ الباليستية الجديدة

وبحسب وكالة أخبار كوريا الجنوبية «يونهاب»، فإن صور الأقمار الصناعية التي رصدتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» لتكنولوجيا الفضاء تٌظهر أن كوريا الشمالية قد عرضت مجموعة من الصواريخ الباليستية الجديدة بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ-17 على منصة إطلاق متنقلة.

احتمالات بأن تكون الصواريخ تعمل بالوقود الصلب

وتوقع بعض المراقبين أن تكون قائمة الصواريخ التي جرى عرضها خلال العرض العسكري تشمل صواريخ تعمل بالوقود الصلب، تطورها كوريا الشمالية مؤخرا.

ومن المتوقع بث كوريا الشمالية لـ لقطات مصورة من العرض العسكري في وقت لاحق اليوم.

جدير بالذكر أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون حضر 13 عرضًا عسكريًا منذ توليه السلطة، بعد وفاة والده في أواخر عام 2011.