درجة الحرارة في قمة جبل سانت كاترين تسجل 7 تحت الصفر

بدأت موجة البرد التي تعرضت لها محافظة جنوب سيناء في الانحسار تدريجيًا، وشهدت مدنها ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة مع نشاط في حركة الرياح الشمالية والشمالية الغربية، وتراوحت نسبة الرطوبة بين 45% إلى 60%.

ويقول اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن حالة الطقس في جنوب سيناء بدأت تتحسن مقارنة بالأيام السابقة، مشيراً إلى أن مدينة سانت كاترين تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا في آخر أيام إجازة نصف العام واستقبلت آلاف السياح اليوم من كل الجنسيات.

حالة الطقس في المدن

أكد محافظ جنوب سيناء إن الارتفاع في درجة الحرارة شمل كل المدن حيث سجلت درجات الحرارة في مدينة شرم الشيخ فجر اليوم الجمعة 16 درجة مع وجود غيوم خفيفة وتصل الحرارة في منتصف اليوم 22 درجة، موضحا أن مدينة طابا سجلت درجة حرارة 9 درجة مئوية وتصل إلى 19 في منتصف النهار.

مدينة دهب سجلت 13 درجة، طور سيناء 9 درجات، نويبع 11 درجة والرياح 14 كيلو متر في الساعة والرطوبة 55%، أما مدينة رأس سدر 8 درجات.

طقس سانت كاترين

من جانبه، أكد اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين أن مدينة سانت كاترين شهدت تحسنا في حالة الطقس وسجلت المدينة فجر اليوم 3 درجة مئوية وتصل في النهار إلي 13 درجة.

وتابع أن قمة جبل سانت كاترين سجلت درجة حرارة 7 تحت الصفر، جبل موسى 3 تحت الصفر، جبل عباس 4 تحت الصفر.