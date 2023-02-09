محافظ جنوب سيناء: الرياح الشديدة لم تؤثر على عمل المواني

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن جميع مواني المحافظة مفتوحة للعمل بصورة طبيعية، مشيرًا إلى هبوب رياح شمالية وشمالية غربية على المحافظة في فصل الشتاء، وتعرضها لموجة شديدة البرودة في فترات الليل.

طقس سانت كاترين

وأوضح أن مدينة سانت كاترين لا تزال تتربع على عرش المدن الأكثر برودة على مستوى مصر، وتسجل أدنى درجات حرارة فتصل إلى تحت الصفر طوال الليل داخل المدينة وفوق القمم الجبلية.

وأشار المحافظ إلى أن درجة حرارة سانت كاترين 2 تحت الصفر، وجبل سانت كاترين 9 درجات تحت الصفر، وجبل عباس 7 درجات تحت الصفر، وجبل موسى 6 درجات تحت الصفر، والرياح شمالية والرطوبة 57%.

طقس طابا

مدينة طابا تقع على رأس خليج العقبة وهي أول مدينة مصرية تشرق عليها الشمس، وسجلت درجة حرارة 8 درجات مئوية وهي ثاني أقل مدينة في درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة 68% وسرعة الرياح 5 كيلومترات.

وسجلت مدينة شرم الشيخ 13 درجة وهي أعلي درجة حرارة في جنوب سيناء وتصل في النهار إلى 19 درجة، ومدينة دهب 12 درجة، ونويبع وطور سيناء 10 درجات.