تحسن طفيف في طقس جنوب سيناء.. وسانت كاترين تسجل درجة حرارة «صفر»

شهدت محافظة جنوب سيناء فجر اليوم الاثنين، تحسنا طفيفاً في درجات الحرارة بعد أن تعرضت لموجة باردة استمرت لأكثر من أسبوع متواصل، وارتفعت درجات الحرارة في بعض المدن ما يقرب من درجتين.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم الاثنين أن المدن الساحلية بالمحافظة شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة وارتفعت الحرارة في مدينة سانت كاترين درجتين وهي أقل المدن في درجات الحرارة طوال فصل الشتاء.

درجة حرارة سانت كاترين «صفر»

أشار محافظ جنوب سيناء إن مدينة سانت كاترين مازالت هي المدينة التي تسجل درجات حرارة أقل من الصفر فوق القمم الجبلية الموجودة بها، وقال إن مدينة سانت كاترين سجلت فجر اليوم درجة حرارة «صفر» وتصل الحرارة في منتصف النهار إلى 6 درجات، والرطوبة 66%.

أضاف أن جبل سانت كاترين سجل درجة حرارة 7 تحت الصفر وهناك فرصة كبيرة لسقوط أمطار وثلوج فوق الجبال، جبل موسى سجل 3 درجات تحت الصفر، أما جبل عباس فقد سجل 4 درجات تحت الصفر.

طقس شرم الشيخ.

سجلت مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة 15 درجة وتصل في منتصف اليوم إلي 19 درجة، والرياح غربية باردة والرطوبة 44%، مدينة دهب سجلت درجة حرارة 14 درجة ليلا.

مدن طور سيناء ونويبع وطابا سجلوا درجة حرارة 12 درجة والرياح جنوبية وجنوبية غربية في طابا وباقي المدن الرياح شمالية وشمالية غربية.