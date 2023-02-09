انخفاض درجات الحرارة غدا.. تصل إلى تحت الصفر في سانت كاترين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة غدا، إذ يكون الجو باردا في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يميل إلى البرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

انخفاض درجات الحرارة غدا

وأشارت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إلى أنه لا يوجد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ما يعني استمرار، انخفاض درجات الحرارة غداً، على كل أنحاء الجمهورية تزامنا مع حالة الطقس اليوم الذي يُعد الأشد برودة منذ بدء الشتاء.

درجات الحرارة الجمعة 10 فبراير 2023

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا كالآتي:

- القاهرة 18- 10.

- العاصمة الإدارية 18- 09.

- أكتوبر 18- 08.

- بنها 18- 10.

- دمنهور 17- 10.

- وادي النطرون 18- 09.

- كفر الشيخ 17- 10.

- المنصورة 17- 10.

- الزقازيق 18- 09.

- شبين الكوم 18- 09.

- طنطا 18- 09.

- دمياط 17- 10.

- بورسعيد 17- 09.

- الإسماعيلية 18- 09.

- السويس 17- 09.

- العريش 17- 09.

- رفح 17- 09.

- رأس سدر 19- 10.

- نخل 14- 2.

- كاترين 10، -01.

- الطور 20 - 10.

- طابا 17 - 10.

- شرم الشيخ 23 - 14.

- الإسكندرية 17 - 11.

- العلمين الجديدة 16 - 10.

- مطروح 16 - 09.

- السلوم 18 - 08.

- سيوة 18 - 03.

- رأس غارب 22 - 11.

- الغردقة 23 - 14.

- سفاجا 22 - 12.

- مرسى علم 23 - 14.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 24 - 14.

- أبو رماد 25 - 14.

- رأس حدربة 24 - 15.

- الفيوم 19 - 07.

- بني سويف 19 - 08.

- المنيا 20 - 07.

- أسيوط 21 - 07.

- سوهاج 23 - 07.

- قنا 23 - 09.

- الأقصر 24 - 09.

- أسوان 24 - 11.

- الوادي الجديد 23 - 07.

- أبو سمبل 24 - 14.