حبس متهم بالتنقيب عن الآثار بمنزله في المنيا.. وجد217 قطعة

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وحيازته لـ217 قطعة أثرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

القبض على المتهم بتهمة التنقيب عن الآثار

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أمس الخميس عن القبض على المتهم بالحفر والتنقيب أسفل منزله في أبو قرقاص بالمنيا، بهدف البحث عن الآثار، وكان بحيازته 228 قطعة يشتبه في أثريتهم، وكان بحوزته أيضاً الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

إجراء معاينة على القطع المضبوطة

وأرسلت الأجهزة الأمنية القطع المضبوطة بحوزة المتهم إلى الجهات المختصة لتحديد ما إذا كانت تلك القطع أثرية أم لا، وبالفعل تبين بعد الانتهاء من فحصها أن 217 هي قطعة أثرية.

العقوبة القانونية المنتظرة على المتهم

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله وحيازته للقطع الأثرية، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سوف ينطبق عليه ما نص عليه «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983، وهو كالتالي:

«كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة»