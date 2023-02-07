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ضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
11:42 ص | الثلاثاء 07 فبراير 2023
التنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية

التنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة عين شمس، بمديرية أمن القاهرة، القبض على بعض الأشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار.

وكشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وتم ضبط 4 أشخاص، وسيدة، جميعهم مقيمين بمحل البلاغ، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالطابق الأرضي أسفل العقار وعُثر على حفرة بعمق 3 أمتار، الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات