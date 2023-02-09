ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في أسوان

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمحافظة أسوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بمحافظة أسوان، حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، وتم العثور على حفر مربع الشكل.

كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان حال تواجده بمسكنه وبحوزته الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب وتم العثور على حفر غير منتظم الشكل، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.