حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في عقار بالقاهرة 

أمرت النيابة العامة بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار، بعد أن جرى ضبطهم وقت تنقيبهم عن الآثار بحفرة بعمق 3 أمتار، في الطابق الأرضي أسفل العقار.

وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، واعترفوا بذلك، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

غرامة 5 ملايين جنيه

من جهته، قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات حدد في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أن «يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه».

عقوبة التنقيب عن الآثار تبدأ من 3 سنوات

وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «عقوبة من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار و(في هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة)، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».